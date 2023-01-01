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Localytics

Localytics

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الموقع الإلكتروني: localytics.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Localytics على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

برامج تسويق وتحليلات تطبيقات الهاتف المحمول. قم بتقديم حملات تطبيقات الهاتف المحمول المخصصة التي تعزز المشاركة، مما يسمح لك بالتواصل مع عملائك على مستوى أعمق وأكثر فائدة.

الموقع الإلكتروني: localytics.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Localytics. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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