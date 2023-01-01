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NestSend

NestSend

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الموقع الإلكتروني: nestscale.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NestSend على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Win customers for life and drive sales with email marketing automation. Email Campaigns, Automation Flows & Web Forms you need to deliver meaningful customer interactions that convert.

الموقع الإلكتروني: nestscale.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NestSend. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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