Spiceworks هي شبكة احترافية لصناعة تكنولوجيا المعلومات (IT) يقع مقرها الرئيسي في أوستن، تكساس. تأسست الشركة في يناير 2006 على يد سكوت أبيل، وجاي هالبيرج، وجريج كاتاوار، وفرانسيس سوليفان لبناء برامج إدارة تكنولوجيا المعلومات. Spiceworks هو مجتمع عبر الإنترنت حيث يمكن للمستخدمين التعاون وطلب المشورة من بعضهم البعض، وكذلك المشاركة في سوق للشراء. الخدمات والمنتجات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات. من المقدر أن يتم استخدام الشبكة من قبل أكثر من ستة ملايين محترف في مجال تكنولوجيا المعلومات و3000 من بائعي التكنولوجيا. البرمجيات المجانية المملوكة للشركة مكتوبة بلغة Ruby on Rails، وتعمل حصريًا على Microsoft Windows. يكتشف البرنامج الأجهزة القابلة للعنونة عبر بروتوكول الإنترنت (IP) ويتضمن وظائف مكتب المساعدة وقاعدة معرفية متكاملة.

الموقع الإلكتروني: spiceworks.com

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