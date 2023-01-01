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Spext

Spext

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الموقع الإلكتروني: spext.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Spext على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ماذا لو قامت التسجيلات بتحرير وتلخيص وتنظيم نفسها؟ تعمل تقنية Spext المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحقيق ذلك بطريقة سحرية تلقائيًا. قم بتحرير المحتوى الخاص بك وتصفحه والبحث فيه بسهولة.

الموقع الإلكتروني: spext.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Spext. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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