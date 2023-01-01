Speakable هو خيارك الأمثل لإنشاء أنشطة التحدث ذات التصنيف التلقائي بأكثر من 100 لغة، مما يزيل متاعب تصنيف ساعات التسجيلات، حتى تتمكن من التركيز على أفضل ما تفعله، ألا وهو التدريس.

الموقع الإلكتروني: speakableapp.com

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