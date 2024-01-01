Gliglish هي أداة لتعلم اللغة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لمساعدتك على تحسين مهاراتك اللغوية من خلال التحدث والتفاعل النشط. إنه يوفر تجربة تعليمية غامرة من خلال السماح لك بالتحدث مع مدرس الذكاء الاصطناعي ولعب الأدوار في مواقف الحياة الواقعية. تركز هذه الطريقة على تحسين مهارات التحدث والاستماع ومساعدة المستخدمين على التحدث مثل اللغة الأم. يمكن الوصول إلى Gliglish في أي وقت وفي أي مكان، مما يجعله مرنًا لممارسة اللغة اليومية المتسقة. تدعم الأداة لغات متعددة، مما يسمح للمستخدمين بتعلم لهجات مختلفة من جميع أنحاء العالم. يتضمن Gliglish تقنية الذكاء الاصطناعي المشابهة لـ ChatGPT، ويوفر ميزات متنوعة مثل الذكاء الاصطناعي الذكي، والموضوعات المقترحة للتحدث عنها، وسرعة التحدث القابلة للتعديل، والتعرف على الكلام متعدد اللغات. كما يوفر أيضًا ملاحظات حول القواعد النحوية وترجمات الكلمات أو الجمل وتحليل نطقك. تقدم الأداة نموذجًا قائمًا على الاشتراك حيث يمكن للمستخدمين الاختيار بين الخطط الشهرية والسنوية للوصول غير المحدود إلى ميزاتها، وأولوية الوصول في ساعات الذروة.

الموقع الإلكتروني: gliglish.com

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