WebCatalog
Snapp! Market

Snapp! Market

snapp.market

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Snapp! Market على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

التسوق عبر الإنترنت والطلب عبر الإنترنت لمنتجات الألبان واللحوم الحمراء والفواكه والخضروات والمنتجات الغذائية من هايبر ستارز ومحلات السوبر ماركت عبر الإنترنت في طهران وهايبرستار كرج (إيكومال) وأصفهان وقم. سوبر ماركت سناب ماركت على الإنترنت

الموقع الإلكتروني: snapp.market

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Snapp! Market. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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