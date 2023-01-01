شبكة روداو الإعلامية هي مجموعة إعلامية كردية مستقلة تقدم أعمالها في مجالات الإعلام المرئي والمسموع (الورقي والمسموع والملون والإلكتروني).

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