الوساطة المفيدة، أكبر وسيط رسمي للبورصة. أول شركة قابضة لسوق الأوراق المالية ومرجع للاستثمار والنشاط في البورصة وصندوق الاستثمار وبورصة السلع وبورصة الطاقة. مزود خدمات عبر الإنترنت لشراء الأسهم وبيع الأسهم مع نظامين مفيدين للتداول عبر الإنترنت ومفيدين مع أكبر عدد من المستخدمين وأكبر حجم من المعاملات عبر الإنترنت.

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