WebCatalog
Mofid

Mofid

emofid.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mofid على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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الوساطة المفيدة، أكبر وسيط رسمي للبورصة. أول شركة قابضة لسوق الأوراق المالية ومرجع للاستثمار والنشاط في البورصة وصندوق الاستثمار وبورصة السلع وبورصة الطاقة. مزود خدمات عبر الإنترنت لشراء الأسهم وبيع الأسهم مع نظامين مفيدين للتداول عبر الإنترنت ومفيدين مع أكبر عدد من المستخدمين وأكبر حجم من المعاملات عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: emofid.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mofid. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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