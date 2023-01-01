Snapfood (الوجبات السريعة القديمة) نظام الطلب عبر الإنترنت للأغذية والحلويات والتسوق عبر الإنترنت من المقاهي ومحلات السوبر ماركت في طهران وكرج وشيراز وأصفهان ومشهد وجميع أنحاء إيران.

الموقع الإلكتروني: snappfood.ir

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