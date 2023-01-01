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SnappFood

SnappFood

snappfood.ir

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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Snapfood (الوجبات السريعة القديمة) نظام الطلب عبر الإنترنت للأغذية والحلويات والتسوق عبر الإنترنت من المقاهي ومحلات السوبر ماركت في طهران وكرج وشيراز وأصفهان ومشهد وجميع أنحاء إيران.

الموقع الإلكتروني: snappfood.ir

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SnappFood. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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