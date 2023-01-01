WebCatalog
Ompfinex

Ompfinex

ompfinex.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

السوق الأول لشراء البيتكوين والعملات الرقمية مع إمكانية الحساب التجريبي (التجريبي) وروبوت التداول في إيران أول منصة لتداول العملات المشفرة مع إمكانية العرض التجريبي. اختبر استراتيجيتك في العرض التجريبي أولاً ثم تداول هنا في السوق الحقيقي. اشحن حسابك التجريبي ببريد إلكتروني واحد فقط.

الموقع الإلكتروني: ompfinex.com

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