Smartleader: نظام إدارة الأداء الرائد. تقييم الأداء، إدارة الأهداف، الأهداف والأهداف الرئيسية، 9Box، التدريب عبر الإنترنت، ردود الفعل، 1:1، PDIs، الخلافة ونظام إدارة التعلم. النتائج المرئية للقرار.

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