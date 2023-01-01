WebCatalog
iMedicina

iMedicina

imedicina.com.br

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من iMedicina على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

برنامج العلاقات الطبية الرائد للعيادات والممارسات. تحسين إدارتك، وجذب مرضى جدد وتشجيع التوصيات!

الموقع الإلكتروني: imedicina.com.br

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ iMedicina. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Gestão DS

Gestão DS

gestaods.com.br

OnlineClinic

OnlineClinic

onlineclinic.com.br

Yungas

Yungas

yungas.com.br

ZenFisio

ZenFisio

zenfisio.com

AM Gestor

AM Gestor

amgestor.com.br

Smartleader

Smartleader

smartleader.com.br

Voors

Voors

voors.com.br

Serodonto

Serodonto

serodonto.com.br

Sistema Medicalsys

Sistema Medicalsys

medicalsys.com.br

Prontuário Verde

Prontuário Verde

prontuarioverde.com.br

Nuubes

Nuubes

nuubes.com

Artia

Artia

artia.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية