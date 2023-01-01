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Prontuário Verde

Prontuário Verde

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الموقع الإلكتروني: prontuarioverde.com.br

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Prontuário Verde على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

طبيب الأسنان، تخلص من الورق وتحكم في أموالك استخدم برنامج Green Medical Records لطب الأسنان لتنظيم سجلاتك الطبية في مكان واحد، ووصف الأدوية عبر الإنترنت، وإدارة الشؤون المالية لعيادتك أو مكتبك.

الموقع الإلكتروني: prontuarioverde.com.br

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Prontuário Verde. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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