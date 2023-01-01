تتيح مدرسة Skyeng عبر الإنترنت تعلم اللغة الإنجليزية عن بعد عبر الإنترنت على منصتها التعليمية الخاصة (مثل Skype، فقط أكثر ملاءمة).

الموقع الإلكتروني: skyeng.ru

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