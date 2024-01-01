Sellbery

Sellbery

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: sellbery.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sellbery على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعد Sellbery طريقة سهلة للمتاجر عبر الإنترنت لتحسين مزامنة المنتج والطلب بين القنوات المختلفة. قم باستيراد القوائم ومزامنة جميع طلباتك بين منصات مثل Shopify وAmazon وeBay وغيرها الكثير. أصبح إطلاق قناة جديدة أسهل وأسرع.
الفئات:
Business
برامج البيع بالتجزئة متعددة القنوات

الموقع الإلكتروني: sellbery.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sellbery. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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