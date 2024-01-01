يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Stock Konnect على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

اكتشف أسهل نظام لإدارة القوائم متعدد القنوات، يجعلك Stock Konnect على اتصال مع العملاء الجدد بغض النظر عن المكان الذي يتسوقون منه - يمكنك إنشاء ومزامنة وإدارة: القائمة والمخزون والطلبات من التجارة الإلكترونية متعددة القنوات على منصة واحدة بطريقة أبسط وأسرع وممتعة.

الموقع الإلكتروني: stockkonnect.co

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