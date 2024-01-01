Stock Konnect

Stock Konnect

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: stockkonnect.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Stock Konnect على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اكتشف أسهل نظام لإدارة القوائم متعدد القنوات، يجعلك Stock Konnect على اتصال مع العملاء الجدد بغض النظر عن المكان الذي يتسوقون منه - يمكنك إنشاء ومزامنة وإدارة: القائمة والمخزون والطلبات من التجارة الإلكترونية متعددة القنوات على منصة واحدة بطريقة أبسط وأسرع وممتعة.
الفئات:
Business
برامج البيع بالتجزئة متعددة القنوات

الموقع الإلكتروني: stockkonnect.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Stock Konnect. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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