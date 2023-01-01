توفر SchoolGrid برامج إدارة المطبخ للمدارس الابتدائية والثانوية ومقدمي الطعام في القطاع العام. إذا كنت تتطلع إلى جعل خدمة تقديم الطعام الخاصة بك أكثر ربحية - تابع القراءة، حيث لدينا سجل حافل من: - زيادة تناول الوجبات والإنتاجية والكفاءة و - تقليل تكاليف التوظيف والغذاء - إلى جانب هدر الطعام

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