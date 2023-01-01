WebCatalog
SchoolGrid

SchoolGrid

schoolgrid.co.uk

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SchoolGrid على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

توفر SchoolGrid برامج إدارة المطبخ للمدارس الابتدائية والثانوية ومقدمي الطعام في القطاع العام. إذا كنت تتطلع إلى جعل خدمة تقديم الطعام الخاصة بك أكثر ربحية - تابع القراءة، حيث لدينا سجل حافل من: - زيادة تناول الوجبات والإنتاجية والكفاءة و - تقليل تكاليف التوظيف والغذاء - إلى جانب هدر الطعام

الموقع الإلكتروني: schoolgrid.co.uk

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SchoolGrid. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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