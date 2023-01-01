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Blue Light Card

Blue Light Card

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: bluelightcard.co.uk

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Blue Light Card على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أكبر خصم على خدمات الطوارئ في المملكة المتحدة وخدمة خصم NHS للقطاع العام في المملكة المتحدة. التسجيل مجاني عبر الإنترنت وموطن بطاقة Blue Light Card High Street

الموقع الإلكتروني: bluelightcard.co.uk

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Blue Light Card. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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