يساعد برنامج وتطبيق تقديم الطعام الخاص بنا شركات تقديم الطعام على إرسال المقترحات وتخطيط إنتاج الطعام وإدارة التكاليف. تم إنشاء تطبيق تقديم الطعام Total Party Planner بواسطة مقدمي الطعام.

الموقع الإلكتروني: totalpartyplanner.com

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