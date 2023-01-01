WebCatalog
S&P Capital IQ Pro

S&P Capital IQ Pro

spglobal.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من S&P Capital IQ Pro على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يجمع S&P Capital IQ Pro بين البيانات الواسعة والتحليلات القوية والمعلومات العميقة للقطاع لمنح عملائنا رؤية لا مثيل لها حول الشركات والأسواق التي يتابعونها. يمنح تطبيق الهاتف المحمول S&P Capital IQ Pro العملاء وصولاً سريعًا وسهلاً إلى أحدث الأخبار وبيانات السوق والملفات ومعلومات الشركة بالإضافة إلى عالمنا الواسع من البيانات عالية الجودة. يمكن الوصول إليها في أي وقت، ومن أي مكان تقريبا.

الموقع الإلكتروني: spglobal.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ S&P Capital IQ Pro. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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