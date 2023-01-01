يجمع S&P Capital IQ Pro بين البيانات الواسعة والتحليلات القوية والمعلومات العميقة للقطاع لمنح عملائنا رؤية لا مثيل لها حول الشركات والأسواق التي يتابعونها. يمنح تطبيق الهاتف المحمول S&P Capital IQ Pro العملاء وصولاً سريعًا وسهلاً إلى أحدث الأخبار وبيانات السوق والملفات ومعلومات الشركة بالإضافة إلى عالمنا الواسع من البيانات عالية الجودة. يمكن الوصول إليها في أي وقت، ومن أي مكان تقريبا.

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