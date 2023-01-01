WebCatalog
RUTUBE

RUTUBE

rutube.ru

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من RUTUBE على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

RUTUBE هي بوابة فيديو روسية رائدة تقدم برامج تلفزيونية وأفلام ومسلسلات تلفزيونية ورسوم متحركة ومقاطع فيديو للمستخدمين عبر الإنترنت للعرض. ينظر. يخلق. تحميل.

الموقع الإلكتروني: rutube.ru

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ RUTUBE. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Чемпионат

Чемпионат

championat.com

Яндекс Спорт

Яндекс Спорт

yandex.ru

Мой Класс

Мой Класс

moyklass.com

Яндекс Аудитории

Яндекс Аудитории

audience.yandex.ru

Яндекс Расписания

Яндекс Расписания

rasp.yandex.ru

Planoplan

Planoplan

planoplan.com

Яндекс Избранное

Яндекс Избранное

yandex.ru

Клиника Онлайн

Клиника Онлайн

klinikon.ru

МТС Live

МТС Live

live.mts.ru

101.ru

101.ru

101.ru

Яндекс Маршрутизация

Яндекс Маршрутизация

yandex.ru

Национальная лотерея

Национальная лотерея

nloto.ru

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية