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Revolver

Revolver

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الموقع الإلكتروني: userevolver.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Revolver على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يساعدك Revolver على حل مشكلات العملاء بهدوء دون إغفال سرعة الدردشة المباشرة التي يحبها الأشخاص. قم بالرد على الدردشة في ثوانٍ بإجابات محددة مسبقًا ودع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لدينا يتعاملان مع الباقي عندما تكون غير متصل بالإنترنت.

الموقع الإلكتروني: userevolver.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Revolver. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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