WebCatalog
Cronbot AI

Cronbot AI

cronbot.ai

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cronbot AI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بحل مشكلات العملاء بسهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي. قم بتوصيل chatbot ببياناتك، وستكون جاهزًا للانطلاق!.

الموقع الإلكتروني: cronbot.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cronbot AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

mottle

mottle

mottle.com

GetAnswer

GetAnswer

getanswer.ai

Dialoq AI

Dialoq AI

dialoqai.com

Gleen

Gleen

gleen.ai

Chaindesk

Chaindesk

databerry.ai

Eclipse AI

Eclipse AI

eclipse-ai.com

InsertChatGPT

InsertChatGPT

insertchatgpt.com

Chatling

Chatling

chatling.ai

Directly

Directly

directly.com

Tammy AI

Tammy AI

tammy.ai

Revolver

Revolver

userevolver.com

AI Studio

AI Studio

aistud.io

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية