Beanbag AI
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الموقع الإلكتروني: beanbag.ai
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Beanbag AI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Welcome to Beanbag AI- A new age AI Lead generation software built for Sales/Marketers and Recruiters to effortlessly scale campaigns & convert prospects faster, with a strategic edge. Get accurate user contact info right inside the product and enrich your campaigns with high-quality Intent data!
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الموقع الإلكتروني: beanbag.ai
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