WebCatalog
Rendr

Rendr

rendr.delivery

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Rendr على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يتيح لك Rendr العثور على آلاف المنتجات من مجموعة متنوعة من الفئات، مما يوفر حلاً للحصول على ما تريد، وتسليمها عند الطلب.

الموقع الإلكتروني: rendr.delivery

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Rendr. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Postwell

Postwell

postwell.io

BoxLunch

BoxLunch

boxlunch.com

TradeMe NZ

TradeMe NZ

trademe.co.nz

Drizly

Drizly

drizly.com

dedigger

dedigger

dedigger.com

CloudPay

CloudPay


StockSnap

StockSnap

stocksnap.io

ASKfm

ASKfm

ask.fm

Wolt

Wolt

wolt.com

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

UserReport

UserReport

userreport.com

PCWorld

PCWorld

pcworld.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية