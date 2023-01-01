جعل الاجتماعات أكثر فعالية وكفاءة باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال ملخص الاجتماع التلقائي وأبرز مقاطع الفيديو والتوصيات.

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