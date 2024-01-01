UltraScriber

UltraScriber

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: ultrascriber.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من UltraScriber على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

UltraScriber هو تطبيق ويب يسمح لك بنسخ ساعات من الصوت والفيديو تلقائيًا في دقائق. كما أنه يُنشئ ملخصًا وتصنيفًا تلقائيًا للنسخ. أخيرًا، يقدم عرضًا احترافيًا يمكنك من خلاله تصور النص في فقرات مع الطوابع الزمنية وتحديد هوية الشخص المتحدث في كل فقرة.
الفئات:
Productivity
برامج النسخ

الموقع الإلكتروني: ultrascriber.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ UltraScriber. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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