UltraScriber هو تطبيق ويب يسمح لك بنسخ ساعات من الصوت والفيديو تلقائيًا في دقائق. كما أنه يُنشئ ملخصًا وتصنيفًا تلقائيًا للنسخ. أخيرًا، يقدم عرضًا احترافيًا يمكنك من خلاله تصور النص في فقرات مع الطوابع الزمنية وتحديد هوية الشخص المتحدث في كل فقرة.

الموقع الإلكتروني: ultrascriber.com

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