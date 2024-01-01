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تسمح منصة إدارة أصول التسويق الخاصة بـ Propago لمنتجي الطباعة والعلامات التجارية بإحضار الأصول التسويقية إلى مركز تسويق ذكي يفرض قواعد عمل متقدمة. يمكن للموظفين الوصول إلى كتالوج التسويق بالكامل (المطبوع والترويجي والملابس والرقمي)، وتخصيص منتجاتهم، والطلب من أي جهاز. ومن خلال مجموعة شاملة من أدوات الإنتاج والمشتريات والتخزين، تضمن المنصة حصول المؤسسات على سلسلة توريد مبسطة من البداية إلى النهاية.

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الموقع الإلكتروني: propago.com

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