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Promoly

Promoly

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الموقع الإلكتروني: promo.ly

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Promoly على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يرسل Promoly الموسيقى مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بالمستلمين. تتبع وقت فتحها وتشغيلها وتنزيلها وترك تعليقات على الحملات الترويجية. ثم شاهد النتائج في الوقت الحقيقي.

الفئات:

Business
برامج التسويق الأخرى

الموقع الإلكتروني: promo.ly

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بدائل

elink.io

elink.io

elink.io

Short.io

Short.io

short.io

Revue

Revue

getrevue.co

RocketLink

RocketLink

rocketlink.io

GummySearch

GummySearch

gummysearch.com

Radio.co

Radio.co

radio.co

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Viral Loops

Viral Loops

viral-loops.com

ShareASale

ShareASale

shareasale.com

Intellifluence

Intellifluence

intellifluence.com

Branalyzer

Branalyzer

branalyzer.com

TinyLetter

TinyLetter

tinyletter.com

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Automailer

automailer.io

ArtistWorks

ArtistWorks

artistworks.com

Music Choice

Music Choice

musicchoice.com

Thematic

Thematic

hellothematic.com

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