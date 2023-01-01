WebCatalog
Trakt

Trakt

trakt.tv

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Trakt على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مسار. يكتشف. يشارك. تتبع ما تشاهده ومتى. اكتشف ما هو ساخن وأين يمكنك مشاهدته. مشاركة التعليقات والتقييمات والتوصيات.

الموقع الإلكتروني: trakt.tv

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Trakt. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Serializd

Serializd

serializd.com

Anime-Planet

Anime-Planet

anime-planet.com

AniList

AniList

anilist.co

Crazy Egg

Crazy Egg

app.crazyegg.com

Expert Reviews

Expert Reviews

expertreviews.co.uk

GetApp

GetApp

getapp.com

OTTplay

OTTplay

ottplay.com

Mosaic

Mosaic

projects.mosaicapp.com

Upnext

Upnext

app.getupnext.com

Yelp for Business

Yelp for Business

biz.yelp.com

TwitCasting

TwitCasting

twitcasting.tv

Grafolio

Grafolio

grafolio.naver.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية