WebCatalog
Serializd

Serializd

serializd.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Serializd على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

لمحبي التلفزيون...كل ذلك. تتبع وتقييم ومراجعة كل برامجك ومواسمك المفضلة مع Serializd! قم بمشاركة التقييمات والتوصية بالعروض لأصدقائك، واحصل على توصيات بشأن ما تريد مشاهدته بعد ذلك. جميع الميزات مجانية!

الموقع الإلكتروني: serializd.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Serializd. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

AniList

AniList

anilist.co

Trakt

Trakt

trakt.tv

TV Guide

TV Guide

tvguide.com

Kast

Kast

kast.live

DisneyNOW

DisneyNOW

disneynow.com

RTÉ Player

RTÉ Player

rte.ie

TVNZ+

TVNZ+

tvnz.co.nz

Hulu

Hulu

hulu.com

MARA

MARA

mara-solutions.com

DC Universe

DC Universe

dcuniverse.com

WCO.Tv

WCO.Tv

wco.tv

Tubi

Tubi

tubitv.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية