WebCatalog
Volley

Volley

app.meetvolley.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Volley على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

حافظ على تصميماتك قيد التشغيل. هل تكافح من أجل تطوير تصميماتك بشكل صحيح؟ التقط التعليقات المرئية مباشرةً في متصفحك.

الموقع الإلكتروني: meetvolley.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Volley. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

GoVisually

GoVisually

app.govisually.com

Nolt

Nolt

nolt.io

Userback

Userback

app.userback.io

Frill

Frill

app.frill.co

KrockIO

KrockIO

app.krock.io

Superflow

Superflow

app.usesuperflow.com

Upvoty

Upvoty

crm.upvoty.com

Emojise

Emojise

app.emojise.com

Feedier

Feedier

feedier.com

Ybug

Ybug

ybug.io

Drup

Drup

app.getdrup.com

Skiplino

Skiplino

portal.skiplino.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية