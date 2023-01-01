PRERTO هي علامة تجارية فاخرة للمجوهرات المصنوعة يدويًا ومقرها في مومباي، الهند. تنمو المجوهرات المعاصرة التي تقدمها هذه العلامة التجارية بسرعة وتحظى بقبول واسع، وتستمر في ترك بصمة.

الموقع الإلكتروني: prerto.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Prerto. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.