WebCatalog
boAt Lifestyle

boAt Lifestyle

boat-lifestyle.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من boAt Lifestyle على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تحقق من المجموعة المذهلة من سماعات الأذن وسماعات الرأس وسماعات الأذن ومكبرات الصوت اللاسلكية ذات التصميمات المعاصرة وأفضل الميزات من العلامة التجارية رقم 1 لسماعات الأذن في الهند - Boat Lifestyle.

الموقع الإلكتروني: boat-lifestyle.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ boAt Lifestyle. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Fire-Boltt

Fire-Boltt

fireboltt.com

Meters Music

Meters Music

metersmusic.com

Ultimate Ears

Ultimate Ears

ultimateears.com

Bose

Bose

bose.com

Prerto

Prerto

prerto.com

Free People

Free People

freepeople.com

BritBox

BritBox

britbox.com

Earth Rhythm

Earth Rhythm

earthrhythm.com

Shure

Shure

shure.com

Angula

Angula

angula.app

END.

END.

endclothing.com

Virgin Radio UK

Virgin Radio UK

virginradio.co.uk

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية