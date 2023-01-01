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Meters Music

Meters Music

metersmusic.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Meters Music على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تقدم لك شركة Meters by Ashdown Engineering مجموعة من المنتجات الصوتية المنزلية المصممة خصيصًا لأسلوب حياة محبي الموسيقى. إلغاء الضوضاء، سماعات رأس لاسلكية تتميز بالأناقة والراحة. فوق الأذن، داخل الأذن، سلكية أو لاسلكية - ستنقلك سماعات الرأس وأنظمة الصوت المنزلية التي تعمل بتقنية Bluetooth إلى الموسيقى.

الموقع الإلكتروني: metersmusic.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Meters Music. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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