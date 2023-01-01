Meters Music

تقدم لك شركة Meters by Ashdown Engineering مجموعة من المنتجات الصوتية المنزلية المصممة خصيصًا لأسلوب حياة محبي الموسيقى. إلغاء الضوضاء، سماعات رأس لاسلكية تتميز بالأناقة والراحة. فوق الأذن، داخل الأذن، سلكية أو لاسلكية - ستنقلك سماعات الرأس وأنظمة الصوت المنزلية التي تعمل بتقنية Bluetooth إلى الموسيقى.

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