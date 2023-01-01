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SiriusXM

SiriusXM

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الموقع الإلكتروني: player.siriusxm.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SiriusXM على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقدم لك SiriusXM أكبر مجموعة متنوعة من الموسيقى والرياضات الحية والأخبار العالمية والضحك بدون توقف. استمع في سيارتك، على هاتفك، أو في المنزل.

الموقع الإلكتروني: player.siriusxm.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SiriusXM. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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