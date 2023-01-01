WebCatalog
Practicum

Practicum

practicum.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Practicum على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

التدريب العملي: معسكرات تدريب على البرمجة بدوام جزئي عبر الإنترنت مع منصة برمجة خاصة بها، وأكثر من 1000 خريج، ومعدل توظيف يصل إلى 87%، وسياسة واضحة لاسترداد الأموال. جوائز أفضل معسكرات تدريب على البرمجة لمدة ثلاث سنوات متتالية. ابدأ بالتدريب العملي لتحويل حياتك المهنية

الموقع الإلكتروني: practicum.com

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