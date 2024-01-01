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Jobright

Jobright

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الموقع الإلكتروني: jobright.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Jobright على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Jobright هو مساعدك الشخصي في البحث عن وظائف الذكاء الاصطناعي والذي يحول الطريقة التي تقوم بها بالبحث عن وظيفة من الجهود المنفردة التي تستغرق وقتًا طويلاً إلى رحلة مشتركة مع مساعد مهني متمرس يعمل بالذكاء الاصطناعي على رأس القيادة، مما يبسط كل خطوة في البحث عن وظيفة ويسرع مسارك. إلى أفضل النتائج الوظيفية.

الموقع الإلكتروني: jobright.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jobright. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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