بطل CRM لجمعيات حماية المركبات ومراكز التتبع. أتمتة إرسال عروض الأسعار وإغلاق الاشتراكات إلكترونيًا بنسبة 100% ودفع العمولات تلقائيًا ومراقبة مفاوضات كل استشاري.

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