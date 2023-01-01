WebCatalog
Plocs

Plocs

plocs.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Plocs على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

إدارة المهام أفضل بـ 10 مرات. يجعلك Plocs أكثر نجاحًا وأكثر استرخاءً وسعادة بمساعدة التخطيط الموجه نحو الأهداف

الموقع الإلكتروني: plocs.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Plocs. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

FARMASi

FARMASi

farmasius.com

Memorigi

Memorigi

memorigi.app

Taskulu

Taskulu

taskulu.com

Brightyear.io

Brightyear.io

my.brightyear.io

Casual.PM

Casual.PM

app.casual.pm

Criteria

Criteria

hireselect.criteriacorp.com

Hibox

Hibox

app.hibox.co

Upflex

Upflex

business.upflex.com

The Brussels Times

The Brussels Times

brusselstimes.com

Gigstimer

Gigstimer

app.gigstimer.com

GitScrum

GitScrum

gitscrum.com

Wakeupsales

Wakeupsales

app.wakeupsales.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية