The Brussels Times

بروكسل تايمز هي الصحيفة اليومية الأولى على الإنترنت في بلجيكا باللغة الإنجليزية. بيان مهمتنا هو تزويد المغتربين والأجانب والبلجيكيين ذوي التوجهات الدولية بالأخبار ومقالات الرأي البلجيكية لمساعدتهم على فهم ما يحدث في عاصمة أوروبا، على المستوى المحلي.

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