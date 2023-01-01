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The Brussels Times

The Brussels Times

brusselstimes.com

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بروكسل تايمز هي الصحيفة اليومية الأولى على الإنترنت في بلجيكا باللغة الإنجليزية. بيان مهمتنا هو تزويد المغتربين والأجانب والبلجيكيين ذوي التوجهات الدولية بالأخبار ومقالات الرأي البلجيكية لمساعدتهم على فهم ما يحدث في عاصمة أوروبا، على المستوى المحلي.

الموقع الإلكتروني: brusselstimes.com

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