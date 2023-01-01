PHP Sandbox عبارة عن Code Sandbox عبر الإنترنت لـ PHP مما يجعل إنشاء النماذج الأولية ومشاركة مشاريع PHP أمرًا ممتعًا وسهلاً!

الموقع الإلكتروني: phpsandbox.io

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