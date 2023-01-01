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CodeSandbox

CodeSandbox

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الموقع الإلكتروني: codesandbox.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CodeSandbox على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

CodeSandbox هو محرر أكواد برمجية عبر الإنترنت وأداة للنماذج الأولية تجعل إنشاء تطبيقات الويب ومشاركتها أسرع

الموقع الإلكتروني: codesandbox.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CodeSandbox. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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