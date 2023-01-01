Photobucket هو موقع أمريكي لاستضافة الصور واستضافة الفيديو ومجموعة خدمات الويب ومجتمع عبر الإنترنت. يستضيف Photobucket أكثر من 10 مليار صورة من 100 مليون عضو مسجل. يقع المقر الرئيسي لشركة Photobucket في دنفر، كولورادو. تأسس الموقع في عام 2003 على يد Alex Welch وDarren Crystal وحصل على تمويل من Trinity Ventures. تم الاستحواذ عليها بواسطة Fox Interactive Media في عام 2007. في ديسمبر 2009، باعت شركة News Corp، الشركة الأم لشركة Fox، Photobucket إلى شركة Ontela الناشئة للتصوير المحمول في سياتل. قامت Ontela بعد ذلك بإعادة تسمية نفسها باسم Photobucket Inc. وتستمر في العمل باسم Photobucket. يتم استخدام Photobucket على نطاق واسع للأغراض الشخصية والتجارية. غالبًا ما تُستخدم الروابط من حسابات Photobucket الشخصية للصور الرمزية المعروضة في منتديات الإنترنت، وتخزين مقاطع الفيديو، والتضمين على المدونات، والتوزيع على الشبكات الاجتماعية. غالبًا ما ترتبط الصور المستضافة على Photobucket بالأعمال التجارية عبر الإنترنت والمزادات عبر الإنترنت ومواقع الإعلانات المبوبة مثل eBay وCraigslist. اعتبارًا من 30 يونيو 2017، أسقطت Photobucket خدمة الاستضافة المجانية الخاصة بها، وتتطلب اشتراكًا سنويًا بقيمة 99 دولارًا أمريكيًا للسماح بالارتباط الخارجي لجميع الصور المستضافة، أو اشتراكًا سنويًا بقيمة 399 دولارًا أمريكيًا للسماح بتضمين الصور على مواقع الويب التابعة لجهات خارجية، مثل المدونات والمنتديات الشخصية . لقد كان هذا التغيير في السياسة، والذي تم سنه دون إشعار مسبق، مثيرًا للجدل إلى حد كبير. ونتيجة لذلك، يجب على المستخدمين الذين اعتمدوا في السابق على Photobucket لاستضافة المحتوى المضمن في المنتديات والمدونات ومواقع الويب بحرية إما دفع الاشتراك السنوي (لم تكن هناك أي رسوم في السابق)، أو التبديل إلى خادم آخر تابع لجهة خارجية (والكثير منه يتم إغلاقه أيضًا). تم إغلاق Tinypic، الذي ظل مجانيًا بموجب ملكية Photobucket، في عام 2019) وأعاد إنشاء كل رابط (يحتمل الآلاف) لكل صورة مرتبطة سابقًا بـ Photobucket.

الموقع الإلكتروني: photobucket.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Photobucket. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.