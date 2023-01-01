WebCatalog
Perfectmatch.com

Perfectmatch.com

perfectmatch.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Perfectmatch.com على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Perfectmatch.com هي خدمة للمواعدة والعلاقات عبر الإنترنت مقرها في سياتل، واشنطن. تقدم الشركة ما تسميه "نظام التوافق الكامل Duet (Duet)". تم تطوير موقع Perfectmatch.com بالتعاون مع الدكتور بيبر شوارتز. تم تصميم الثنائي على غرار اختبار مايرز بريجز. فهو يختار ويطابق العزاب الأكثر توافقًا بالقرب منك.

الموقع الإلكتروني: perfectmatch.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Perfectmatch.com. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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