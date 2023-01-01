Perfectmatch.com هي خدمة للمواعدة والعلاقات عبر الإنترنت مقرها في سياتل، واشنطن. تقدم الشركة ما تسميه "نظام التوافق الكامل Duet (Duet)". تم تطوير موقع Perfectmatch.com بالتعاون مع الدكتور بيبر شوارتز. تم تصميم الثنائي على غرار اختبار مايرز بريجز. فهو يختار ويطابق العزاب الأكثر توافقًا بالقرب منك.

الموقع الإلكتروني: perfectmatch.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Perfectmatch.com. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.