بدائل - Perfectmatch.com
Grindr
grindr.com
Grindr عبارة عن تطبيق للتواصل الاجتماعي والمواعدة عبر الإنترنت يعتمد على الموقع للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والأشخاص المثليين. لقد كان أحد التطبيقات الجغرافية الاجتماعية الأولى للرجال المثليين عندما تم إطلاقه في مارس 2009 وأصبح منذ ذلك الحين أكبر وأشهر تطبيق للهواتف المحمو...
Tinder
tinder.com
Tinder عبارة عن تطبيق للشبكات الجغرافية الاجتماعية والمواعدة عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين التمرير بشكل مجهول لإبداء الإعجاب أو عدم الإعجاب بالملفات الشخصية الأخرى بناءً على صورهم وسيرة ذاتية صغيرة واهتمامات مشتركة. بمجرد "مطابقة" اثنين من المستخدمين، يمكنهم تبادل الرسائل. تم إطلاق Tinder في عام 2012...
Plenty of Fish
pof.com
Plenty of Fish Free Dating (POF) هو المكان الذي يجري فيه العزاب محادثات أكثر من أي تطبيق مواعدة آخر. POF هو أكثر من مجرد تطبيق مواعدة. إنها تجربة. تم تصميم POF لمساعدة العزاب في العثور على علاقات سعيدة! لدينا معظم الميزات المجانية بما في ذلك MeetMe وLivestream والدردشة والمزيد للقاء العزاب وتتضمن أد...
Zoosk
zoosk.com
المواعدة أصبحت ممتعة... بدون الألعاب. مطابقة الفردي في جميع أنحاء العالم لأكثر من 13 عامًا!
Bumble
bumble.com
لقد غيرت Bumble الطريقة التي يواعد بها الأشخاص، والعثور على الأصدقاء، وتصور الاجتماع عبر الإنترنت، نحو الأفضل. تقوم المرأة بالخطوة الأولى. على آيفون + أندرويد.
Badoo
badoo.com
مرحباً بك في Badoo، مكان المواعدة بصراحة! في مجتمع يستفيد من شكوكنا بأنفسنا، بادوو هو المكان الذي يستحق أن تكون فيه أنت الحقيقي، غير المعتذر. نحن نحارب غموض المواعدة الحديثة من خلال محادثة حقيقية وغير مصفاة. نحن نؤمن بأن الاتصال الحقيقي ينشأ من كونك صادقًا بشأن هويتك وما تريده حقًا.
OkCupid
okcupid.com
OkCupid هو تطبيق المواعدة الوحيد الذي يناسبك فيما يهمك. أنت تستحق أن تجد من تبحث عنه. التقي بهم اليوم!
Match
match.com
المباراة ترفع مستوى المواعدة إلى مستواك. لأننا لنواجه الأمر: لا يوجد سوى عدد قليل جدًا من ألعاب الجمباز ذات الإبهام الأيسر والأيمن التي يمكنك القيام بها عندما تكون مستعدًا لشيء أكثر. مدعومًا بـ 25 عامًا من الخبرة وخبراء المواعدة الواقعيين، يمنحك تطبيقنا المعلومات الذكية التي تحتاجها للعثور على ما تب...
OurTime
ourtime.com
العزاب الناضجون يثقون في www.ourtime.com للحصول على الأفضل في المواعدة الخمسين. هنا، يتواصل العزاب الأكبر سنًا من أجل الحب والرفقة.
Pure
pure.app
PURE هو تطبيق مواعدة للمبدعين الفضوليين للظهور في نسختهم الأكثر مرحًا من أنفسهم. إنها مساحة لتكون منفتحًا مع رغباتك، وصادقًا مع نواياك، وواضحًا في حدودك. تواصل مع كائنات متشابهة في التفكير لإنشاء واستكشاف تجارب جديدة مثيرة في مساحة آمنة وداعمة وخالية من الخجل. دع عواطفك تتحرر وقلبك ينطلق!
SilverSingles
silversingles.com
أبحث عن أكثر من 50 التعارف? SilverSingles هو موقع مواعدة لأكثر من 50 شخصًا للقاء العزاب بالقرب منك - حان الوقت الآن لتجربة المواعدة عبر الإنترنت بنفسك!
ROMEO
romeo.com
الخيار الأفضل للمواعدة مثلي الجنس. تعرف على شباب أو كون صداقات أو ابحث عن الحب على موقع ROMEO الإلكتروني أو تطبيق iOS أو Android. مواعدة سعيدة!
Inner Circle
theinnercircle.co
شعور حار حار حار؟ لنحصل على موعد. نحن نجرؤ على المواعدة بشكل أفضل مرحبًا بك في التطبيق الذي يجرؤ على جعل المواعدة رائعة مرة أخرى. نحن نجمع دائرة منسقة من العزاب الرائعين معًا للالتقاء والدردشة والالتقاء في الحياة الواقعية. بشرط واحد، نحن جميعًا هنا حتى الآن بشكل أفضل. يجرؤ الجميع على بذل المزيد ...
Adam4Adam
adam4adam.com
Adam4Adam هو تطبيق مواعدة تم إنشاؤه خصيصًا للرجال المثليين من أجل المواعدة الخفيفة أو غير الرسمية وربما أكثر.
happn
happn.app
مع أكثر من 100 مليون عضو، happn هو تطبيق المواعدة الذي يتيح لك العثور على كل شخص تقابلت معه؛ لقد قرر مصير الناس أنك يجب أن تلتقي. مثل الملفات الشخصية التي تلفت انتباهك، احصل على الإعجاب والأهم من ذلك، اجتمعا معًا!
EliteSingles
elitesingles.com
هل تبحث عن تطبيق مواعدة لأكثر من 30 عامًا؟ الفردي المتعلم? أنت في المكان الصحيح! لقد أكمل أكثر من 85% من أعضاء EliteSingles تعليمًا أعلى من المتوسط، وتتراوح أعمار مستخدمينا في الغالب بين 30 و50 عامًا. لقد وجد الآلاف من النساء والرجال غير المتزوجين المحليين الحب من خلال تطبيق المواعدة EliteSingles، و...
AdultFriendFinder
adultfriendfinder.com
انضم إلى أكبر شبكة مواعدة وشبكة اجتماعية للبالغين في العالم.
Gaydar
gaydar.net
يعد Gaydar أحد أفضل مواقع المواعدة للرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي. يبحث الملايين من الرجال مثلك عن الصداقات والمواعدة والعلاقات. شارك اهتماماتك وهواياتك وسيطابقك Gaydar.. انضم الآن مجانًا وتصفح وأرسل رسائل. تصميم جديد وغرف الدردشة وخطط السفر. مشاركة الصور مع خيارات عامة أو خاصة أو سرية.
Flirt
flirt.com
تعرف على عزاب فليرتي بالقرب منك مع أفضل مواقع المواعدة عبر الإنترنت. تصفح الملفات الشخصية، وقم بالدردشة عبر الإنترنت وابدأ المواعدة. أكثر من 400000 مستخدم عبر الإنترنت. تسجيل مجاني وبسيط.
Meetic
meetic.com
قم بالتسجيل مجانًا على Meetic، وهو موقع مواعدة جدي حيث يمكنك الاطلاع على الملفات الشخصية لآلاف من العزاب في جميع أنحاء فرنسا. Meetic هي خدمة مواعدة فرنسية عبر الإنترنت تأسست في نوفمبر 2001 وهي جزء من Match Group منذ عام 2013.
eDate
edate.com
ابدأ اللعب Spin To Win للمواعدة عبر الإنترنت! هذه لعبة سلوتس افتراضية تجتمع مع لعبة المواعدة عبر الإنترنت، حيث تحصل على 10 دورات مجانية يوميًا لرؤية العزاب المحليين الذين يمكنك مطابقتهم! اربح انتصارات فورية مثل رسائل الدردشة المجانية وتعزيزات الملف الشخصي والدورات الإضافية والمزيد! أنشئ حسابًا في دق...
eHarmony
eharmony.com
eharmony هو موقع مواعدة يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا. تساعدك المطابقة لدينا في العثور على الحب الحقيقي. قم بالتسجيل مجانًا والتعرف على الآلاف من العزاب ذوي التفكير المماثل.
Mamba
mamba.ru
Mamba عبارة عن شبكة من مواقع الاكتشاف الاجتماعي/المواعدة الاجتماعية التي تتضمن ما يقرب من 25000 موقع مستقل وأقسام مواعدة على بوابات كبيرة ومواقع نشر.
Asian Dating
asiandating.com
تعرف على عزاب آسيويين على موقع AsianDating، موقع المواعدة الآسيوي الأكثر ثقة والذي يضم أكثر من 4.5 مليون عضو. انضم الآن وابدأ في إجراء اتصالات ذات معنى!
2RedBeans
2redbeans.com
2RedBeans هو موقع المواعدة الصيني الأكثر نشاطًا في الولايات المتحدة وكندا. إنه المحرك القوي وراء المواعدة التي تقدمها SINA، وموقع المواعدة المخصص لبرنامج "If You Are the One" التلفزيوني لعام 2012 في الولايات المتحدة.
CatholicMatch
catholicmatch.com
موقع CatholicMatch هو أكبر موقع للمواعدة الكاثوليكية وأكثرها ثقة في العالم.
Stir
stir.com
Stir هو تطبيق المواعدة للآباء الوحيدين. إنه الاختيار الذكي للآباء الوحيدين المستعدين للمواعدة ولكنهم يريدون تجنب ضغوط تطبيقات المواعدة الأخرى.
MillionaireMatch
millionairematch.com
أكبر موقع مواعدة مليونير أصلي منذ عام 2001. أكثر من 5 ملايين من النساء الجذابات والرجال الأثرياء ذوي الجودة العالية الذين يبحثون عن علاقات جدية.
Seeking
seeking.com
Seeking.com هو أكبر موقع مواعدة للأشخاص الناجحين والجذابين. انضم إلى أكثر من 46 مليون عضو يبحث عنهم وارفع مستوى تجربة المواعدة الخاصة بك! في الأصل على موقع SeekingArrangement.com
DateMyAge
datemyage.com
الفردي الناضج شاب في القلب. انضم إلى مجتمعنا من العزاب الناضجين وابحث عن اتصال دافئ وهادف!