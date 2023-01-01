WebCatalog
Pensador

Pensador

pensador.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pensador على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

عبارات وخواطر في Pensador. جمع ومشاركة العبارات والنصوص والأشعار والآيات والأشعار والرسائل والاقتباسات.

الموقع الإلكتروني: pensador.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pensador. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Datalog

Datalog

web.datalog.it

Loggi

Loggi

loggi.com

Alfred24

Alfred24

alfred24.it

Sistema Medicalsys

Sistema Medicalsys

medicalsys.com.br

Corriere della Sera

Corriere della Sera

corriere.it

Hotscool

Hotscool

hotscool.com

Reportana

Reportana

reportana.com

NetMovies

NetMovies

netmovies.com.br

Smb Store

Smb Store

smbstore.com.br

CódigoMed

CódigoMed

codigomed.com

Actuar

Actuar

actuar.com

Viva Real

Viva Real

vivareal.com.br

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية