WebCatalog
CódigoMed

CódigoMed

codigomed.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CódigoMed على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

برنامج عبر الإنترنت لتنظيم مواعيدك ومرضاك. نظام عملي وفعال. جربه مجانًا وقم بزيادة إنتاجيتك.

الموقع الإلكتروني: codigomed.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CódigoMed. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

OnlineClinic

OnlineClinic

onlineclinic.com.br

HiGestor

HiGestor

higestor.com.br

iMedicina

iMedicina

imedicina.com.br

Documentalista

Documentalista

documentalista.com.br

Ummense

Ummense

ummense.com

Cobre Fácil

Cobre Fácil

cobrefacil.com.br

Nectar

Nectar

nectarcrm.com.br

Sistema Medicalsys

Sistema Medicalsys

medicalsys.com.br

Acessórias

Acessórias

acessorias.com

Gestão DS

Gestão DS

gestaods.com.br

Prontuário Verde

Prontuário Verde

prontuarioverde.com.br

ZenFisio

ZenFisio

zenfisio.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية