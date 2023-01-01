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Parafrasear

Parafrasear

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الموقع الإلكتروني: parafrasear.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Parafrasear على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

"Paraphrase Online" هي أداة إعادة صياغة مجانية تمامًا يمكنها تغيير الكلمات والجمل وحتى الفقرات.

الموقع الإلكتروني: parafrasear.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Parafrasear. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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